Afghanistan : les talibans forment leur gouvernement

En Afghanistan, mardi 7 septembre, deux personnes sont mortes et huit ont été blessées dans des manifestations contre les talibans, qui ont présenté leur gouvernement trois semaines après leur reconquête du pays.

Les talibans installent leur gouvernement à Kaboul, en Afghanistan, et la liste des ministres a de quoi faire frémir le FBI et les Occidentaux. Au ministère de l'Intérieur notamment, se trouve Sirajuddin Haqqani, fondateur du réseau Haqqani, réputé proche d'Al-Qaïda et ayant déjà organisé de nombreux attentats meurtriers. Sa tête est mise à prix par les Etats-Unis, qui offrent cinq millions de dollars pour toute information qui mènerait à sa capture.

Ministère du Bien et du Mal

Le Premier ministre est un proche du mollah Omar, le fondateur des talibans. Le ministre de la Défense est le fils du mollah Omar. Aucune femme, aucun membre de l'ancien régime. Un nouveau ministère, celui du Bien et du Mal, apparaît. Il rappelle le régime des talibans de 1996 qui avait instauré le ministère de la Lutte contre le vice et de la promotion de la vertu.