Afghanistan : les premiers réfugiés afghans arrivés en France

Un deuxième avion français en provenance de Kaboul (Afghanistan) a atterri mercredi 18 août, dans la soirée, à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle avec 216 personnes à bord dont 184 Afghans. "Il y avait une majorité de femmes et d’enfants qui vont probablement avoir le droit d’asile en France puisqu’ils ont aidé les militaires français lors de leurs interventions en Afghanistan", explique le journaliste Jordan Klein.



Une cellule psychologique ouverte

Et d’ajouter : "L’objectif est d’exfiltrer un maximum de Français et d’Afghans menacés par les talibans à Kaboul. Emmanuel Macron a affirmé lors de son allocution, lundi 16 août, qu’il ne devrait plus y avoir aucun Français en Afghanistan avec la menace des talibans qui pèse. À l’arrivée des premiers expatriés, une cellule psychologique a été ouverte pour tous ceux qui ont été traumatisés par ce qu’ils ont vu à Kaboul."