VIDEO. Brésil : un nuage aux couleurs de l'arc-en-ciel apparaît dans le ciel

Appelé "nuage iridescent", il s'agit d'un phénomène météorologique bien connu, mais rarement observé.

Est-ce sur ce nuage que vivent les Bisounours ? Lundi 29 janvier, un habitant de Ribeirão Claro, à l'Ouest de São Paulo (Brésil), a photographié un nuage affichant les couleurs de l'arc-en-ciel, rapporte Le Huffington Post. Andre Luiz Nassif a ensuite posté la vidéo sur Facebook, afin d'en faire profiter le monde entier. Appelé "nuage iridescent", il s'agit d'un phénomène météorologique bien connu, mais rarement observé.

Pour prendre cette apparence, le "nuage doit être peu épais et se trouver à très haute altitude", explique le site. "De minuscules cristaux de glace, à l'intérieur du nuage, doivent être suffisamment espacés et orientés de telle façon qu'un halo de lumière se crée et dévoile l'arc-en-ciel".

Interrogé par le site brésilien Parana Portal (lien en portugais), le météorologue Fernando Mendes du Simepar Technological Institute, assure que ce phénomène est semblable à un arc-en-ciel classique : "(...) la lumière est composée de plusieurs longueurs d'onde qui déterminent les couleurs. Tout ce que nous voyons est un processus de longueur d'onde de ces couleurs, un faisceau de ces ondes. Pour que cela arrive, il est nécessaire d'avoir les particules d'eau, très petites, et avec une légère réfraction de la lumière, comme dans un arc-en-ciel. Ce phénomène arrive généralement en fin d'après-midi ou le matin, car cela dépend un peu de l'inclinaison solaire."