DIRECT. Tempête Alex dans les Alpes-Maritimes : environ 150 personnes "évacuées" par les pompiers depuis hier

La Nouvelle-Calédonie retient son souffle dans l'attente des résultats du deuxième référendum sur l'indépendance, marqué par une mobilisation sans précédent, largement supérieure à celle du premier scrutin il y a deux ans. Emmanuel Macron doit s'exprimer à 13 heures depuis l'Elysée, une fois que les résultats officiels auront été proclamés. Suivez notre direct.



Deux jours après les crues exceptionnelles, près de 1 000 pompiers sont mobilisés dans les Alpes-Maritimes pour rechercher les personnes disparues et rétablir les voies de communication. Selon le dernier bilan des autorités, huit personnes sont toujours portées disparues. Dix autres "nécessitent encore une levée de doute", précisent les pompiers.



Testé positif au Covid-19 et hospitalisé depuis vendredi, le président américain Donald Trump a dit hier soir qu'il allait "beaucoup mieux" mais que les jours à venir représenteraient "le vrai test" pour lui. Son médecin a ensuite précisé que son patient n'était "pas encore tiré d'affaire".



Quelque 1 400 personnes, salariés de Bridgestone et leurs familles, élus et habitants de Béthune (Pas-de-Calais), ont participé à une marche silencieuse dans l'espoir de voir le géant japonais revenir sur sa décision de fermer son usine de pneumatiques.

: Environ 150 personnes ont été secourues dans les Alpes-Maritimes depuis hier, rapporte le commandant Fabrice Gentili, porte-parole du Sdis 06. "Hier, nous avons commencé à mettre en place un pont aérien par lequel environ 150 personnes ont été évacuées et donc extirpées un peu de la problématique pour revenir sur le littoral", poursuit Fabrice Gentili. Une douzaine d'hélicoptères sont engagés dans le département, qui font "un ballet incessant entre les différents secteurs des différentes vallées".

: Il est toujours difficile d'atteindre les sinistrés après les torrents de boue qui ont dévasté l'arrière-pays niçois. Les habitants de Breil-sur-Roya sont ravitaillés par train. Si la ligne Nice-Breil-Tende reste fermée entre Breil et Tende, la SNCF a pu faire circuler un train de secours, avec 3 000 bouteilles d'eau à bord, débarquées pendant la nuit.