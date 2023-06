Tempête tropicale Bret : la Martinique placée en alerte rouge cyclonique

Des mesures collectives et individuelles ont été mises en place. L’activité économique est arrêtée, les transports en commun sont interrompus et les grands rassemblements sont annulés.

À la suite du renforcement de la tempête tropicale Bret dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 juin, le département de la Martinique est placé en alerte rouge cyclonique. Un centre opérationnel départemental a été activé dès midi et "restera actif toute la journée et durant la nuit du 22 au 23 juin", selon le communiqué de la préfecture.

Des mesures collectives et individuelles ont été mises en place. L’activité économique est arrêtée et les acteurs économiques doivent mettre en œuvre les mesures de protection de leur entreprise ou commerce et libérer le maximum de leur personnel. Tous les transports en commun sont interrompus (bus, liaison inter-îles, etc.), tous les grands rassemblements (sportifs, festifs, culturels, etc.) sont annulés, toutes les sorties en mer (professionnelles ou loisirs) sont formellement interdites, tous les animaux, y compris ceux de compagnie, doivent être rentrés. Les médias vont diffuser de manière continue les informations sur le phénomène.

Appliquez les consignes de sécurité

Pour vous protéger, la préfecture recommande par ailleurs de tenir informer de l’évolution du phénomène en consultant régulièrement les bulletins de Météo-France et d'appliquer les consignes de sécurité. L'ensemble des recommandations est à retrouver sur Martinique La 1ère. Avant de prendre la route, informez-vous des éventuelles déviations mises en place par la Collectivité territoriale de Martinique, préparez votre habitation (protection des ouvertures, mise à l’abri des objets, démontage des installations susceptibles d’être emportées), mettez hors d’eau les objets susceptibles d’être touchés par une inondation, protégez vos documents personnels et importants (papiers d’identité, carnet de vaccination, factures, certificats de garanties, etc.). Si vous habitez en zone inondable, surveillez la montée des eaux et ne vous engagez sous aucun prétexte à pied ou en voiture sur une voie immergée.