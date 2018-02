Taïwan : les recherches se poursuivent après le séisme qui a fait au moins dix morts

Ce tremblement de terre dans la ville de Hualien est le plus violent depuis des décennies.

Le bilan du séisme meurtrier, qui a frappé Taïwan, s'allourdit. Les secouristes poursuivent leurs efforts à Hualien, jeudi 8 février, pour retrouver d'éventuels survivants du séisme, qui a fait dix morts et des dizaines de disparus. Les opérations de sauvetage sont compliquées par le fait que ce port pittoresque est secoué par de nombreuses répliques depuis le tremblement de terre d'une magnitude de 6,4.

250 personnes blessées

Sous l'effet de la secousse principale, les étages inférieurs d'un complexe résidentiel de 12 étages se sont écroulés sur eux-mêmes, laissant la structure inclinée à 50 degrés, et menaçant de s'effondrer à tout moment. Cet ensemble, appelé Yun Tsui, qui abritait également un restaurant, des commerces et un hôtel, est toujours jeudi la priorité des sauveteurs.

Au moins 66 personnes demeurent portées disparues depuis le séisme dans la ville, dont 47 rien que dans le bâtiment Yun Tsui, parmi lesquels 37 résidents et 10 clients de l'hôtel. Plus de 250 personnes ont par ailleurs été blessées dans ce tremblement de terre, le plus violent dans la ville depuis des décennies.