Séisme en Turquie : une jeune fille de 17 ans sauvée des décombres

En Turquie, un nouveau miracle a eu lieu 11 jours après le séisme qui a fait plus de 41 000 morts. Une adolescente de 17 ans a été retrouvée sous les décombres, à Kahramanmaras. Elle est très affaiblie mais en vie.

Aleyna Olmez, une jeune fille de 17 ans, incarne l'espoir de retrouver encore des survivants du séisme. Après avoir passé plus de dix jours sous les gravats, elle a été sortie avec d’infinies précautions de sa prison de pierres effondrées. Allongée sur une civière, l’adolescente a pu s’exprimer : "Je vais bien. Je n’ai rien eu à manger ni à boire, j’ai juste essayé de penser à autre chose".



Plus de dix jours prisonniers

Plus tôt, un jeune homme et une jeune femme ont été découverts vivants, après dix et onze jours de survie. Une longévité qui n’est pas sans rappeler les survivants d’autres séismes. "Dix, douze jours, c’est arrivé à Haïti d’en trouver, c’est arrivé à Mexico, mais c’est exceptionnel", explique Norbert Beginiat, médecin expert de la fédération nationale des sapeurs-pompiers. À mesure que les recherches se poursuivent, les chances s’amenuisent de trouver d’autres survivants sous les décombres.