DIRECT. Séismes en Turquie et en Syrie : le chef de la diplomatie américaine va se rendre sur place pour constater l'effort humanitaire

#SEISMES Et soudain, au milieu de l'effroi et l'horreur, des moments de joie intense. Mardi, soit huit jours après les tremblements de terre qui ont secoué la Turquie et la Syrie, un couple a encore été retrouvé vivant, coincés sous les gravats. Des experts m'ont raconté les facteurs qui influencent les chances de survie. Le niveau de blessures bien sûr, mais aussi la présence d'air et d'eau, la météo ou encore la force mentale de la personne.

(MUSTAFA YILMAZ / ANADOLU AGENCY / AFP)