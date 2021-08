Haïti : au moins 300 morts et plus de 1 800 blessés au lendemain du séisme

À Haïti, au lendemain d'un terrible séisme qui a frappé l'île samedi 14 août, au moins 304 morts ont été dénombrés. Des dizaines de bâtiments se sont effondrés et les habitants des villes les plus touchées cherchent encore de potentielles victimes sous les décombres.

Le séisme de magnitude 7,2 qui a touché le sud-ouest d'Haïti, samedi 14 août, a fait au moins 304 morts et plus de 1 800 blessés. Des dizaines de bâtiments se sont effondrés aux Cayes et à Jeremie. Dimanche, des victimes sont encore prises au piège sous les décombres. Sous les ruines d'une maison, la dépouille d'une fillette de 7 ans a été retrouvée. Les cris de sa mère résonnent dans les rues.

Une route contrôlée par les gangs

Vus du ciel, les dégâts sont considérables : une église éventrée, des boutiques détruites... "Je marchais et tout d'un coup j'ai senti une grosse secousse, j'ai regardé devant, derrière, et tout tombait autour de moi", raconte une commerçante. Les victimes sont amenées dans des hôpitaux surchargés, ils sont pris en charge avec les moyens du bord. Dans cette île la plus pauvre des Amériques, difficile d'acheminer des médicaments sur la route qui mène à la capitale Port-au-Prince, contrôlée par les gangs et difficilement praticables à cause des crevasses. En plus de cette situation catastrophique, la tempête tropicale Grace pourrait toucher l'île dès lundi avec des pluies torrentielles.