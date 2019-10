Californie : une application pour prévenir des risques sismiques

La Californie se situe sur l'une des plus grandes failles sismiques du monde. Chaque année, de nombreuses secousses font trembler l'État le plus peuplé des États-Unis. 389 millions de personnes vivent en effet avec ce risque. Pour y pallier et aider les habitants à se préparer, l'État de Californie a mis au point une application mobile unique au monde. "Nous sommes fiers d'annoncer à notre pays le lancement d'un tout nouveau système de prévention sismique. Nous invitions les millions de Californiens à télécharger l'application 'MyShake'", clamait haut et fort Gavin Newsom, gouverneur de l'État.

Peur du Big One

Cette application est collaborative, dans la mesure où chaque utilisateur peut alerter ou avertir d'un séisme. Le portable est alors capable d'enregistrer des vibrations sismiques et localiser les zones à risques. Via des notifications, des consignes de sécurité sont envoyées aux utilisateurs. Aux États-Unis, tout le monde a en tête la menace du Big One, un méga séisme dévastateur qui pourrait survenir dans les quinze prochaines années.