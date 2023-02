Sécheresse : il n'y a pas eu de pluie depuis 31 jours dans l'Hexagone, un record en hiver

Cet épisode bat le précédent record de 1989, qui était de 22 jours sans pluie, selon Météo France. L'institut estime que les sols sont aussi secs qu'habituellement à la mi-avril.

Une sécheresse historique : la France hexagonale n'a pas connu de véritables pluies depuis 31 jours. Cet épisode a éclipsé le record précédent pour des mois d'hiver, qui était de 22 jours, en 1989, a annoncé Météo France, lundi 20 février. L'organisme doit confirmer mardi que cette série égale "la plus longue période sans pluie qu'ait connue la France tous mois confondus", entre le 17 mars et le 16 avril 2020, en plein premier confinement du Covid-19. Si l'absence de pluie se poursuit mardi, le record sera battu, mais la série devrait s'interrompre mercredi avec un "épisode faiblement pluvieux" sur l'ensemble du pays.

"On parle de jour sans pluie quand le cumul des précipitations agrégé sur la France est inférieur à 1 mm", précise Météo France. Or, depuis le 21 janvier, même s'il a pu pleuvoir ponctuellement à certains endroits, le cumul des précipitations agrégé sur l'Hexagone a été tous les jours inférieur à 1 mm. "Le mois de février 2023 devrait se terminer avec un déficit pluviométrique de plus de 50%, devenant ainsi l'un des mois de février les plus secs jamais enregistrés depuis le début des mesures en 1959", a également révélé Météo France, lundi.

L'hiver est pourtant crucial pour la recharge des nappes phréatiques, déjà épuisées par la sécheresse historique de l'année 2022. "Depuis août 2021, tous les mois sont déficitaires en pluie à l'exception de décembre 2021, juin 2022 et septembre 2022", rappelle Météo France. "On est sur un état qu'on rencontre habituellement mi-avril, soit deux mois d’avance", relève l'organisme. Au-delà de l'épisode singulier, c'est la récurrence du phénomène et le contexte qui sont préoccupants, illustrant les prévisions des experts de l'ONU sur le réchauffement climatique lié aux activités humaines et à la consommation d'énergies fossiles.