L'eau est une denrée de plus en plus rare et convoitée en ces temps de grande sécheresse. À Marchiennes (Nord), il n'y a plus une goutte d'eau au cimetière après que le maire ait coupé l'arrivée. En cause : le comportement de certains usagers qui venaient se servir dans un autre but que celui d'arroser les plantes en hommage aux disparus. "Je suis certain que les gens viennent s'approvisionner ici. Ça leur coûte moins cher que chez eux", peste un homme présent sur place.



L'eau coupée jusqu'à la rentrée

Des échos sont remontés aux oreilles du maire Claude Merly qui a donc pris la décision de couper l'eau. "On me fait des signalements pour me dire que certains viennent avec des jerrycans pour les remplir au cimetière", assure-t-il. Ce sont aussi les finances de la ville qui sont en jeu, Marchiennes réglant la facture. Une décision pas au goût de tous dans une période où les fleurs ont besoin d'être arrosées pour faire face aux fortes chaleurs. L'eau restera coupée jusqu'à la rentrée.