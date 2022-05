Nappes phréatiques : les prélèvements de Volvic font polémique

Dans le Puy-de-Dôme, la société Volvic pompe-t-elle trop d'eau dans les sols en asséchant les nappes phréatiques ? C'est ce que dénoncent certains habitants sur place qui peinent à irriguer leurs cultures ainsi qu'une célèbre pisciculture, classée monument historique et qui est aujourd'hui à sec. En effet, ce patrimoine est mis en péril par la société Volvic, comme l’explique Édouard de Feligonde, propriétaire de la pisciculture de Saint-Genès l’Enfant. Classé monument historique, elle est la plus vieille d’Europe.

La société des eaux de Volvic s’est engagée à prélever 20 % d’eau en moins

"Il n’y a plus un seul poisson sur la pisciculture. L’activité avant, c’était 60 tonnes de poissons", déplore le propriétaire. "Cela faisait vivre six pisciculteurs", ajoute-t-il. L’eau provenait du fond d’une grotte, elle s’est aujourd’hui tarie. La préfecture du Puy-de-Dôme est mise en cause. Une décision de justice est attendue jeudi 19 mai. Dans ce contexte, la société des eaux de Volvic s’est engagée à prélever 20 % d’eau en moins à partir de 2025.