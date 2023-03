DIRECT. Plan eau : Emmanuel Macron veut instaurer une "tarification progressive et responsable" pour inciter à la sobriété

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SECHERESSE

: "Avec le changement climatique, l'eau est redevenue un enjeu stratégique pour toute la nation."





: La logique de cette tarification ? Les premiers mètres cubes, correspondant aux usages domestiques et quotidiens, sont facturés à un prix modeste. "Ensuite, au-delà d'un certain niveau, le prix du mètre cube sera plus élevé et c'est normal pour les consommations que j'appellerais de confort. Et pour inciter à la sobriété", explique le chef de l'Etat. Une tarification progressive qui s'appliquera "pour tout le monde."





: Emmanuel Macron annonce que la tarification progressive et responsable de l'eau sera généralisée en France.









: Un budget qui doit, à travers les six agences de l'eau réparties sur le territoire, de mettre en œuvre "à la fois sur la sobriété des usages, la rénovation des réseaux, la réutilisation des eaux usées, la qualité de l'eau", poursuit Emmanuel Macron. Le plafond de dépenses des agences de l'eau sera supprimé, ajoute-t-il.









: Emmanuel Macron annonce une augmentation du budget des agences de l'eau de 500 millions d'euros par ans - sur un budget établi aujourd'hui à 2,2 milliards d'euros par an. "C'est l'effort dont on a besoin pour déclencher au total environ 6 milliards de plus dans l'économie de l'eau chaque année (...)."





: "Les nouvelles retenues devront donc être d'abord inscrites dans des projets de territoire concertés, notamment avec les collectivités territoriales et fondées sur des projections scientifiques."









: Concernant les nouveaux ouvrages, "le cadre doit être très clair et je veux ici le rappeler, il ne s'agit pas de privatiser l'eau ou de permettre à certains de se l'accaparer", déclare Emmanuel Macron. Cette déclaration s'inscrit bien sûr dans le contexte des violences du week-end dernier autour de la commune de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), où des projets de "méga-bassines" ont créé de vives tensions.

: Sur le changement du modèle agricole, Emmanuel Macron annonce sa volonté "de maximiser la capacité de notre principal outil de stockage de l'eau, qui sont nos sols, des sols en meilleure santé avec plus d'arbres, qui stockent mieux l'eau et qui favorisent la recharge des nappes."

: "Est-ce que les filières d'aujourd'hui sont encore adaptées au climat de demain ? (...) Il est évident qu'on aura des territoires qu'il va falloir rapprocher vers d'autres schémas de cultures et d'autres schémas agricoles, qu'on a des productions agricoles qu'on connaît dans certains territoires qui vont sans doute migrer vers d'autres territoires qui ne les pratiquent pas aujourd'hui et qu'il va falloir réinventer."





: "C'est l'objectif qu'on doit se fixer parce que le changement climatique va nous priver de 30 à 40% de l'eau disponible dans notre pays à l'horizon 2050. Et donc nous devons inscrire la sobriété dans la durée."





: "Je veux pour ça fixer un cap à notre nation, avec un objectif pour 2030 qui est de faire 10% d'économies d'eau dans tous les secteurs. (...) Ce plan eau, donc, avec sa cinquantaine de mesures, c'est avant tout un plan de sobriété et d'efficacité pour l'eau dans la durée."



Le président de la République explique que ce plan eau constitue "une modernisation sans précédent de notre politique de l'eau".





: "A l'été 2022, 200 communes avaient été approvisionnées en bouteilles d'eau, 340 avec des camions-citernes", rappelle-t-il. "On a d'ores et déjà mobilisé 100 millions d'euros qui ont permis de financer en urgence 500 projets. (...) Nous mobiliserons, en plus de tous ces investissements, 180 millions d'euros pour traiter en priorité 2 000 communes fragiles qui sont en situation les plus critiques." Le président évoque aussi "les 170 points noirs qui sont identifiés sur le territoire, c'est-à-dire toutes les zones où les fuites sont très importantes."





: Voici les deux grands axes de ce plan eau présenté par Emmanuel Macron.



• Préparer l'été 2023 à faire face à une possible sécheresse.









• Engager la planification écologique de l'eau à l'horizon 2030.

: "Nous allons mettre en place un Ecowatt de l'eau", qui va permettre de connaître les gestes à adopter et l'évolution de la situation, sur le modèle de ce qui a été mis en place sur l'énergie cet hiver.





: Le président rappelle qu'une quinzaine de départements sont en vigilance et une dizaine de départements en alerte renforcée, ce qui entraîne des restrictions.

: "On a une ressource en eau renouvelable, qui a fortement baissé", déclare Emmanuel Macron, qui évoque "des sécheresses qui sont de plus en plus fréquentes" sous l'effet du réchauffement climatique. "80% de nos nappes ont un niveau bas ou très bas."





: Le chef de l'Etat a également abordé l'objet de sa venue aux abords du lac de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes). "On a tous vécu l'été dernier une situation terrible. On a eu des communes à un niveau inédit. Il y a eu un très gros travail fait et on vient annoncer la stratégie pour l'été prochain et les années à venir", a ajouté Emmanuel Macron lors du micro tendu.





: "Mais vous avez des milliers de gens qui n'étaient simplement venus pour faire la guerre. C'est inacceptable. Je réaffirme mon soutien à nos élus et à nos forces de l'ordre."

: "Qu'il y ait des contestations, c'est une chose, mais rien ne peut justifier la violence. Il y a des gens qui venaient contester, et qui étaient là en famille (...) qui n'ont donné lieu à aucun débordement", a dit le chef de l'Etat à propos des manifestations qui ont eu lieu à Sainte-Soline (Deux-Sèvres).

: Interrogé sur la présence de manifestants à Savines (Hautes-Alpes) lors d'un micro tendu, Emmanuel Macron estime que "c'est normal". "Il y a des équipes qui sont là, le dialogue se poursuit", a-t-il ajouté, soulignant : "Je suis là aujourd'hui pour parler d'un sujet essentiel" concernant "l'eau et la sécheresse".

: Emmanuel Macron est arrivé dans les Hautes-Alpes. Il est actuellement en compagnie des élus locaux, parmi lesquels Renaud Muselier, le président de la région Paca. Il se promène de manière très décontractée sur les bords du lac de Serre-Ponçon, rapporte France 3.

: Deux manifestants ont été arrêtées et placés en garde à vue pour "outrage et rébellion" à Savines (Hautes-Alpes), en marge du déplacement d'Emmanuel Macron, qui doit arriver sur place prochainement. Tout à l'heure, des véhicules officiels ont été hués, mais pas le véhicule présidentiel en lui-même, qui n'est pas encore passé, contrairement à ce que j'avais compris et écrit dans un premier temps.

: France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur suit en direct le rassemblement d'opposants à la réforme des retraites à Savines (Hautes-Alpes), où Emmanuel Macron va présenter le "plan eau". Des véhicules officiels sont passés sous les huées des manifestants, qui ont été repoussés par les forces de l'ordre alors qu'ils tentaient d'occuper la route.

: Comité d’accueil syndical très remonté contre Emmanuel Macron à Savines-le-lac. Vives tensions avec la police. @LCI @TF1Info https://t.co/f9XMDkssmW



: Environ 400 personnes à savines le lac, très remontées (euphémisme) contre Emmanuel Macron. Les gazeuses sont sorties. Les gendarmes font un cordon pour empêcher les manifestants de bloquer la route. @RMCInfo https://t.co/BaqXq9kaPO









: A un peu plus de deux heures de la présentation par Emmanuel Macron du "plan eau" à Savines-le-Lac (Hautes-Alpes), plusieurs centaines de manifestants l'attendent déjà sur place et font face aux forces de l'ordre, selon des journalistes de RMC et LCI. Dans un contexte évidemment marqué par la réforme des retraites, la CGT du département avait notamment appelé hier à "envahir Macron".

: L'Etat réduira sa consommation d'eau dans le cadre du plan de l'exécutif, assure le ministre de la Fonction publique Stanislas Guérini sur franceinfo. Celui-ci se fixe une baisse de 10% comme objectif. Le gouvernement va "accompagner les administrations" pour mettre en place des outils comme "des mousseurs sur des robinets" ou "des dispositifs où on économise sur les chasses d'eau".

: Alors que Centre-Presse s'inquiète des conséquences de la sécheresse sur les barrages, L'Opinion souligne le contexte particulier dans lequel Emmanuel Macron présente le "plan eau" tout à l'heure, moins d'une semaine après la manifestation de Sainte-Soline. Le quotidien, qui défend les bassines contestées par les manifestants, s'inquiète d'une "sainte-solinisation du débat".



















: La présentation du "plan eau" intervient alors que douze départements de l'Hexagone sont déjà, sur une partie de leur territoire, en niveau d'alerte, d'alerte renforcée ou de crise à cause du manque d'eau, comme le montre la carte des zones concernées sur le site gouvernemental Propluvia. Ce n'est pas le cas des Hautes-Alpes, mais tous les départements voisins sont au moins concernés par une "vigilance".





: Les solutions au manque d'eau seront au cœur du déplacement d'Emmanuel Macron dans les Hautes-Alpes, tout à l'heure, où il présentera le "plan eau" de l'exécutif. France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur vous explique ce qui est attendu de son discours, pourquoi il sera prononcé au lac de Serre-Ponçon et comment la contestation de la réforme des retraites pourrait s'inviter au programme.

: Si les affrontements entre manifestants et gendarmes à Sainte-Soline ont été particulièrement commentés, la manifestation a aussi braqué les projecteurs sur le débat autour des "méga-bassines", comme celle qui est en projet sur ce site. Et notamment sur ce qu'en dit le Giec. Le stockage de l'eau est évoqué dans les rapports des experts du climat, mais peut-on dire qu'il est recommandé ? Notre journaliste Quang Pham vous explique pourquoi c'est un peu plus compliqué.









