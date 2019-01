Australie : des "centaines de milliers" de poissons meurent dans un fleuve à cause de la sécheresse

Les scientifiques ont mis en cause les faibles niveaux d'eau et d'oxygène ainsi que l'apparition d'algues.

Quelques semaines après la mort de près d'un million de poissons, une nouvelle hécatombe vient d'être constatée. Des "centaines de milliers" de poissons d'eau douce sont morts dans une Australie aux prises avec une grave sécheresse, ont déclaré les autorités, mardi 29 janvier.

Les habitants de Menindee, près du fleuve Darling, qui forme avec le Murray le bassin hydrographique le plus important du pays, déplorent un tapis blanc de poissons morts flottant le ventre à l'air sur le cours d'eau. Les scientifiques ont mis en cause les faibles niveaux d'eau et d'oxygène ainsi que l'apparition d'algues.

Des inspecteurs du ministère des Industries primaires de Nouvelle-Galles du Sud se sont rendus sur place. "Nous nous attendons à de nouvelles morts de poissons dans le fleuve Darling car nous avons relevé la présence d'un grand nombre de poissons en détresse", a dit le ministère après sa visite. Les températures doivent grimper durant les prochains jours et aucune goutte de pluie n'est à l'horizon.