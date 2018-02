INFOGRAPHIE. La vague de froid vous fait déjà grelotter ? Voici les effets des températures glaciales sur votre corps

Le mercure devrait atteindre les -5 °C, voire -10 °C au début de la semaine du 26 février.

Couvrez-vous ! La France va connaître, lors de la semaine du 26 février, un épisode de grand froid, selon Météo France. Lundi et mardi seront même très certainement les journées les plus froides de l'hiver, avec des températures minimales en plaine dans le nord de la France et dans l'Est attendues entre -5 °C et -10 °C. Et votre corps ne sera pas insensible à la baisse du mercure.

Les effets pervers du froid sur le corps. (VINCENT WINTER / FRANCEINFO)

Notre corps essaie par tous les moyens de préserver une température de 37 °C. Si la température ambiante est basse, il met en place ses mécanismes de thermorégulation. Comme les frissons. "Ces contractions musculaires sont déclenchées dans le cerveau par l’hypothalamus", explique Science et Vie. C'est ce thermostat qui va enclencer une série de mécanismes pour faire remonter notre température.

Des gelures aux conséquences parfois dramatiques

L'un des effets les plus dévastateurs du froid reste les gelures. Lorsque le mercure plonge, le corps "sacrifie" en effet les extrémités des mains et des pieds pour protéger le reste du corps en les irriguant davantage de sang, explique La Croix. Les extrémités blanchissent et s'engourdissent, avant de devenir bleutées et douloureuses si la situation s'éternise.

Dans les cas les plus extrêmes, qui surviennent parfois en haute montagne, des nécroses peuvent survenir et rendre obligatoire l'amputation. Pour éviter ces problèmes, il convient bien sûr de se couvrir correctement. Mais si vous sentez que vos extrémités perdent de leur sensibilité, privilégiez les bains d'eau chaude aux massages et hydratez-vous, si possible à l'aide d'un thé chaud, conseille encore La Croix.