Sans-abri : la mairie de Paris demande le lancement du plan "Grand Froid" dans la capitale et la réquisition de bâtiments

Le plan "Grand Froid", qui permet d'ouvrir des dispositifs d'hébergement d'urgence pour les plus précaires, a déjà été lancé dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Invitée de franceinfo lundi 8 février, Léa Filoche l'adjointe à la maire de Paris en charge des solidarités, de la lutte contre les inégalités et contre l'exclusion, demande à ce que l'État déclenche le plan "Grand Froid" dans la capitale, tout comme cela a été décidé dans le Nord et le Pas-de-Calais. L'objectif : permettre d'ouvrir de nouveaux lieux d'accueil, de jour comme de nuit quitte à réquisitionner des hôtels. "Je pense que l'État doit utiliser en urgence pour mettre à l'abri les personnes qui, aujourd'hui, en plus de subir les effets de la crise sanitaire, vivent dans le froid", explique l'adjointe à la maire de Paris.

Pour Léa Filoche, il y a urgence à déclencher ce plan dans la capitale. Mais impossible d'estimer un nombre précis d'hébergements à libérer : "C'est le rôle de l'État de voir cela. Ce que nous disons, c'est qu'il y a des possibilités liées notamment aux effets de la crise. On a des mètres carrés qui sont disponibles à Paris qu'on n'aurait pas pu imaginer ne serait-ce que l'hiver dernier. C'est valable pour les hôtels, pour les bureaux, pour des salles d'exposition. Il y a des mètres carré disponibles (...) que l'État doit utiliser en urgence", pour protéger les personnes sans abri, martèle l'adjointe.

136 000 personnes hébergées tous les soirs en IDF

Car, en raison de la combinaison du froid et des distances imposées par la crise sanitaire, les dispositifs, associatifs comme municipaux, sont pleins : "On nous a obligés à limiter les personnes accueillies à la fois dans les accueils de jour et de nuit, souligne Léa Filoche.

"Aujourd'hui, si on veut mettre une nouvelle personne à l'abri, il faut faire sortir quelqu'un d'un dispositif : ce n'est pas possible." Léa Filoche l'adjointe à la maire de Paris à franceinfo

Le plan "Grand Froid" permet aussi la mise en place de maraudes de jour comme de nuit, une initiative indispensable, selon Léa Filoche, qui indique que la ville de Paris organise des maraudes "tous les soirs de la semaine à partir du moment où il fait des températures inférieures à 0. Et puis, il faut des accueils de jour aussi parce qu'il ne fait pas froid que la nuit. Il fait froid aussi en journée, des lieux de repos, pour pouvoir manger et avoir un temps d'échanges précieux", poursuit Léa Filoche.

L'adjointe à la maire de Paris indique qu'en ce moment, ce sont 136 000 personnes qui sont hébergées tous les soirs en Île-de-France, presque 25 000 uniquement à Paris. "L'État a pris la mesure (de la crise), mais je constate encore malheureusement que cela n'est clairement pas assez", conclut Léa Filoche.