États-Unis : la région des Grands Lacs frappée par une vague de froid

Chicago (Illinois) prise sous les glaces. La rivière qui traverse la ville est recouverte de plaques de glace. La température pourrait descendre jusqu'à -46°C dans la nuit de mardi 29 à mercredi 30 janvier. Alors, on a allumé des feux sur des rails pour empêcher que les aiguillages ne soient bloqués par le gel. Plus au nord, à Milwaukee (Wisconsin), on attend 60 centimètres de neige. Certains habitants ont sorti les pelles. D'autres préfèrent les déneigeuses.

Le Colorado lui aussi touché



C'est une vague de froid polaire venue du nord qui touche une bonne partie du pays jusqu'à certains États du sud comme la Géorgie, l'Alabama ou encore le Colorado, plus à l'ouest. À Denver (Colorado), les voitures roulent au ralenti sur des routes enneigées, avec parfois quelques mauvaises surprises. "Deux bus se sont percutés", raconte ainsi une femme. Un froid glacial, et même le blizzard, devraient continuer à sévir, en particulier dans la région des Grands Lacs, au nord des États-Unis.

