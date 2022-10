Environnement : l'Etat condamné à 20 millions d'euros d'amende pour son inaction face à la pollution de l'air

Ils sont invisibles à l'œil nu mais pourtant bien présents. Le dioxyde d'azote et les particules fines PM-10, issus de l'activité industrielle, du chauffage domestique ou encore du trafic automobile, plombent et polluent l'atmosphère. Cela fait plus de 10 ans que le gouvernement est tenu de respecter des seuils limites de pollution de l'air, et plus de cinq ans que le Conseil d'Etat somme le gouvernement d'agir en ce sens.

40 000 décès par an à cause des particules fines

Le constat est à ce jour sans appel : les mesures prises sont toujours loin du compte. Le gouvernement a alors été sanctionné avec une amende record de 20 millions d'euros. La somme sera répartie entre les organismes publics de lutte contre la pollution de l'air. La pollution aux particules fines est la cause de 40 000 décès chaque année. Elle représente donc un enjeu très important de santé publique.