Orages en Corse : comment expliquer ce phénomène météorologique soudain et violent ?

Des rafales de vent d'une force impressionnante ont été enregistrées en Corse, dans la matinée du jeudi 18 août. Comment expliquer la violence de ces intempéries ? Le processus en complexe. L'orage est arrivé dans la matinée sur Ajaccio (Corse-du-Sud), avant de remonter au nord de l'île. Un phénomène puissant, et de très courte durée.



Difficile de prévoir à l'avance où frappera l'orage

"Il a traversé la Corse, du Sud-Ouest vers le Nord, et il est passé en 15-20 min sur chaque localité, il a traversé la Corse en moins d'une heure", explique Nicolas Le Friant, prévisionniste et météorologue. Était-ce prévisible ? Oui, selon le spécialiste. "On voit, sur l'image, les radars précipitation. On voit que même deux heures auparavant, les échos des radars sont extrêmement importants, extrêmement puissants", poursuit-il. En revanche, il est difficile de prévoir à l'avance où l'orage frappera précisément.