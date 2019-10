Intempéries en Ardèche : un agent Enedis gravement brûlé en intervention

L'agent, un homme de 33 ans, a été victime d'un arc électrique. Il a été transporté au centre des grands brûlés de Lyon.

Un agent Enedis a été gravement brûlé lors d'une intervention dimanche soir sur une ligne de 20 000 volts à Dunière-sur-Eyrieux (Ardèche), rapporte France Bleu Drôme Ardèche lundi 21 octobre. Le département de l'Ardèche était placé en vigilance orange aux orages jusqu'à ce dimanche 22 heures. L'agent, un homme de 33 ans, a été victime d'un arc électrique. Il a été transporté au centre des grands brûlés de Lyon.

À la suite de cet accident et compte tenu des conditions difficiles, Enedis a décidé de stopper ses interventions ce dimanche soir vers 22h30. Les agents reprendront le travail lundi matin. Il reste 3 400 foyers sans électricité : 2 100 en Ardèche sur les secteurs d'Aubenas, Privas et Le Cheylard et 1 300 dans la Drôme essentiellement autour de Nyons et Crest.

Le vent a fait tomber des poteaux électriques

L'épisode cévenol a entraîné des précipitations très importantes. Les rafales de vent ont atteint les 100 km/h en vallée du Rhône dans l'après-midi. Le problème est principalement lié au vent qui a fait tomber des poteaux électriques. De nombreux arbres ont été renversés et certains sont tombés sur des maisons, sans faire de victime. Dans la Drôme, une partie de la toiture d'une scierie s'est envolée à La Chapelle en Vercors.

Les pompiers ont réalisé près de 70 interventions ce dimanche avec les intempéries. 36 interventions ont été recensées en Ardèche et une trentaine dans la Drôme.