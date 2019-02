Savoie : plus de 100 skieurs ont été évacués d'une télécabine à la station des Menuires

Selon le maire de la commune, aucun blessé n'est à déplorer.

Pour certains, la semaine de vacances au ski a mal commencé. Quelque 120 personnes ont été évacuées, dimanche 24 février dans l'après-midi, d'une télécabine défaillante à la station des Menuires (Savoie). L'incident s'est produit à 14h55 lorsque la télécabine a connu une défaillance technique, entraînant son immobilisation, a indiqué la préfecture.

Les skieurs, se trouvant dans les cabines suspendues dans les airs, ont tous été évacués dans l'après-midi par hélicoptère. L'opération s'est terminée à 18H30, précise la préfecture. André Plaisance, le maire de la commune Les Belleville, sur laquelle est située la station de ski, a indiqué qu'aucun blessé n'était à déplorer.

Les vacances scolaires, synonymes pour un certain nombre de départ au ski, ont débuté samedi pour la zone C (les régions Ile-de-France et Occitanie). Elles se terminent en revanche ce week-end pour la zone B.