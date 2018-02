DIRECT. Neige en Ile-de-France : le ministère de l'Intérieur "demande aux automobilistes de ne pas prendre leur voiture ce matin"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: A 6h35 ce matin, "2 500 policiers, pompiers, gendarmes, personnels SNCF et RATP étaient mobilisés sur l'Île-de-France pour faire rentrer les choses dans l'ordre le plus vite possible", assure encore le porte-parole du ministère de l'Intérieur.

: Il y a principalement "trois points de blocage" ce d'après le porte-parole, l'autoroute A12 dans les Yvelines, la Nationale 1 en direction de Paris, et au Petit-Clamart dans les Hauts-de-Seine, où "plusieurs milliers d'automobilistes seraient" coincés.







: "La situation évidemment est très compliquée, elle est même exceptionnelle", "elle s'arrange doucement", annonce sur franceinfo, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Frédéric de Lanouvelle.

: "On demande aux automobilistes de ne pas prendre leur voiture ce matin", annonce le ministère de l'Intérieur

: Agacée d'entendre sur votre antenne ce matin que tout le monde a été mis a l'abri...Personnellement je suis encore dans ma voiture sans voir aucune autorité!

: Au moins 1 500 personnes ont été hébergées dans des centres d'accueil ouverts pendant la nuit en Ile-de-France, mais aussi dans des gares parisiennes et à l'aéroport d'Orly, selon la préfecture de police de Paris. Mais notre internaute @lost in 118 n'a pas eu cette chance.

: La circulation des bus RATP à Paris et en banlieue pourrait reprendre dans la matinée "au cas par cas", en fonction de "l'état des routes", selon nos informations.

: La SNCF conseille à ses clients de reporter leurs déplacements, annonce l'AFP.

: Vous pouvez aussi écouter franceinfo, ici.





: Vous êtes vraiment très nombreux à m'interroger sur les conditions de circulation, le réseau de transports en commun, les trains, les avions, les trams... Je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Je me permets donc de vous orienter vers les sources adéquates :



• Pour les trains : le site de la SNCF



• Pour la RATP, dont le site est ce matin inaccessible, il existe une application, et un compte Twitter : @ClientsRATP



• Pour des informations concernant chaque département, les sites des préfectures, ainsi que leurs comptes Twitter, sont les sources les plus fiables.



• Pour la circulation, en Ile-de-France, Sytadin est votre meilleur copain.







: Bonjour @anonyme, aucun bus ne circule à Paris et en banlieue.

: bonjour, est ce que la circulation des bus est rétablie à Paris et banlieue ce matin ? Merci

: Bonjour @Alan22, nous parlons beaucoup de Paris et de l'Ile-de-France, ce matin surtout, car comme vous l'avez sûrement compris, la neige paralyse la région, sur les routes comme dans les transports en commun. Des millions de Franciliens sont donc concernés et nous devons les informer. Mais nous allons aussi parler du reste de la France et du monde, ne vous en faites pas, nous avons toute la journée.

: Dis Paul, icic c'est France info, ou bien Paris info ?

: @Newam La SNCF annonce un "trafic très fortement perturbé sur l'ensemble des lignes Transilien". "Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de reporter vos déplacements", suggère la société de transports.

: Quel est l’état de fonctionnement du RER D ce matin ?

: La circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est par ailleurs interdite en Ile-de-France.

: La Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (Sanef) conseille aux usagers de "différer" les déplacements et "d'éviter l'Ile-de-France".

: Plusieurs grands axes de circulation, autour de Paris, sont coupés. Quand ils ne le sont pas, la circulation est parfois très difficile, selon Sytadin. Deux voies sont neutralisées sur l'A12, rendant le trafic difficile vers Paris, entre Saint-Cyr-l'école et Rocquencourt.

: Bonjour @jim.desmas, le trafic aérien est perturbé, mais peu. Sur Twitter, l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle prévoit "retards et annulations" et invite les passagers à consulter le statut de leur vol à l'avance.

: Bonjour Quelle est la situation des vols à Roissy ? Merci

: L'alerte est levée pour les Deux-Sèvres et la Vienne. Restent en vigilance orange les départements suivants : Aisne, Ardennes, Aube, Cher, Eure, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Maine-et-Loire, Marne, Mayenne, Oise, Orne, Sarthe, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Yonne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.

: Météo France maintient ce matin 25 départements de la moitié nord, du Maine-et-Loire aux Ardennes, en vigilance orange à la neige et au verglas.