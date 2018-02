DIRECT. Météo : après la neige, le verglas est attendu en Ile-de-France dans la nuit de mercredi à jeudi

Ce qu'il faut savoir

L'épisode météo n'est pas terminé. Après la neige qui paralyse une partie de l'Ile-de-France depuis mardi après-midi, c'est le verglas qui devrait s'inviter dans la soirée à Paris et dans sa région, mercredi 7 février. La situation reste compliquée dans les transports en Ile-de-France. Suivez l'évolution du trafic et des conditions de circulation en direct sur franceinfo.fr.

Huit départements en vigilance orange. Météo France maintient son alerte neige et verglas pour l'ensemble de la région Ile-de-France, c'est-à-dire Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

Des conditions de circulation difficiles. La préfecture d'Ile-de-France et le ministère de l'Intérieur demandent aux habitants d'éviter les déplacements en voiture, évoquant une "situation exceptionnelle". Si le trafic est fluide sur les lignes de métro, les bus sont majoritairement à l'arrêt et la circulation des trains de banlieue, des trams et des RER est fortement perturbée, indique le site Transilien.com.

Le froid arrive. Dès la tombée du jour, mercredi soir, "les températures vont être très froides avec des gelées sur pratiquement tout le pays. On pourrait avoir -8°C jusqu’à -10°C là où il a le plus neigé, notamment entre l’Ile-de-France et la région Centre", explique à franceinfo un prévisionniste de Météo France.