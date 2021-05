Alpes : une série d'avalanches meurtrières dans le massif des Écrins

Un drame s'est déroulé lundi 3 mai sur un versant du massif des Écrins, situé dans les Hautes-Alpes et en Isère. Avec d'autres connaisseurs de la montagne, un skieur évoluait sur des pentes très raides. À leur passage, une plaque de neige s'est détachée, emportant un groupe d'alpinistes en contrebas. "Nous, on ne savait pas qu'il y avait des gens qui ont été pris. On n'avait aucune visibilité sur ces personnes", explique Baptiste Leprince, alpiniste amateur. Le bilan est lourd : deux morts, un blessé et une quatrième personne indemne grâce à l'intervention rapide des secours. Une seconde avalanche s'est déclenchée à quelques kilomètres.

Deux enquêtes ouvertes

Deux enquêtes ont été ouvertes et seront menées par les secouristes du peloton de gendarmerie de haute montagne, qui sont également officiers de police judiciaire, "comme c'est le cas systématiquement pour ce genre d'accident", explique le journaliste France Télévisions Denis Sébastien, en duplex depuis Saint-Christophe-en-Oisans (Isère). Ils vont tenter de déterminer les causes du départ des avalanches.