Intempéries : le Pas-de-Calais est placé en vigilance orange aux "crues"

Météo-France a placé le département du Pas-de-Calais en vigilance orange en raison d'un risque de crue sur la Canche, dans son bulletin publié jeudi 8 février au matin. "Les précipitations modérées sous forme de pluie continue observées mercredi ont fait réagir la Canche et la Course", écrit le site gouvernemental Vigicrues. L'alerte orange pluie-inondation qui avait été émise mardi pour le département a, en revanche, été levée.

"Des débordements importants pourraient être observés sur la Canche notamment dans le secteur de Brimeux", poursuit-il. La Canche atteignait 1,92 m à Brimeux, à 6 heures. Vigicrues prévoit qu'elle tutoie 2,01 m d'ici à vendredi matin. Lors des inondations de novembre, la Canche était montée jusqu'à 2,09 m.

Gabriel Attal sur place

Le Premier ministre, Gabriel Attal, doit justement se rendre jeudi dans le Pas-de-Calais, auprès des victimes des précédentes inondations, à qui il avait réservé son premier déplacement et promis de revenir. Le chef du gouvernement, qui sera accompagné du ministre de la Transition écologique, entend "exprimer son soutien aux élus, habitants et commerçants touchés" et "saluer l'action" des secours et des élus, a précisé Matignon.

En janvier, Gabriel Attal avait annoncé un fonds d'urgence renforcé pour les agriculteurs et les maraîchers, avec une hausse du plafond des aides jusqu'à 20 000 euros. Le gouvernement a débloqué "près de 60 millions d'euros" pour la reconstruction, et un fonds d'urgence de 80 millions d'euros pour les agriculteurs et les maraîchers, a rappelé la porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot, mercredi.