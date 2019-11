Venise : nouvelle marée haute, pas de répit pour les habitants

Une nouvelle marée haute est attendue dimanche 17 novembre dans la ville de Venise (Italie). Il s'agirait de la troisième montée des eaux dangereuse en moins d'une semaine. "Vous voyez que la place Saint-Marc est complètement inondée pour la troisième fois cette semaine. C'est un record. Depuis 1872, Venise n'avait pas vécu trois inondations avec l'eau à plus d'1,5 mètre de niveau pendant la même année", explique la journaliste Natalia Mendoza, correspondante de France 24, en direct depuis la place Saint-Marc à Venise.

"Les habitants dénoncent l'abandon de la ville par l'État"

"Au moment où je vous parle, on est au pic de la marée, avec près d'1,6 mètre. C'est beaucoup trop pour les habitants de Venise. On a pu parler à certains d'entre eux ce matin. Ils sont épuisés, inquiets, et surtout on sent la colère qui monte. Les habitants dénoncent l'abandon de la ville par l'État et la mauvaise gestion. Beaucoup disent que cette catastrophe aurait pu être évitée. On s'attend à une décrue dimanche 17 novembre après 22 heures", conclut Natalia Mendoza.

