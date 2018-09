Typhon : le Japon frappé de plein fouet

Au Japon, des vidéos amateurs apocalyptiques montrent l'ampleur du phénomène : un camion soulevé du sol, des véhicules retournés sur des ponts, comme s'ils ne pesaient rien face à à force exceptionnelle du typhon. Pendant quatre heures, les rafales ont soufflé à plus de 220 km/h, des façades d'immeubles se sont écroulées et des pans entiers d'immeuble se sont envolés. Une jeune étudiante française raconte avoir dû se cacher quand elle a vu voler des objets dans les airs et pénétrer dans son appartement.

1 200 000 personnes doivent trouver des refuges

C'est le plus violent typhon au Japon depuis vingt-cinq ans. Il a touché le sud de l'archipel et remonte désormais vers le Nord. Selon un premier bilan, le typhon aurait déjà fait six morts et plus de 170 blessés. Dans la baie d'Osaka, les vagues se sont élevées à plusieurs dizaines de mètres. Un cargo a fini sa course dans le pont qui mène à l'aéroport de Kansai, désormais submergé par les eaux. Les autorités ont recommandé à 1 200 000 personnes d'évacuer la zone et de trouver des refuges.