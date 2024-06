Intempéries en Isère : des rescapés encore sous le choc

Quatre hélicoptères des équipes de secours ont pu éviter de nombreux drames, en Isère. Rencontre, samedi 22 juin, avec certains rescapés, qui tentent de reprendre leurs esprits.

Sur des images filmées par des rescapés, le hameau de La Bérarde (Isère) est dévasté. Un secouriste a été hélitreuillé sur le toit d’un chalet, presque totalement englouti. À l’intérieur, un couple miraculé attendait depuis sept heures, des Belges venus pour quelques jours. "Heureusement qu’il y avait une mezzanine, sinon on ne parlait plus de nous. On entendait les cailloux qui cognaient sur la paroi arrière du chalet. (…) Si un mur pét[ait], c’était toute la charpente. Et nous, on était en dessous de la charpente", raconte Didier Frans. "Personnellement, je cherchais l’issue, dans tous les sens du terme", ajoute sa femme, Marie. Un secouriste est finalement venu à leur secours.

Certains rescapés rapatriés chez eux dans la journée

Une centaine de personnes ont été évacuées, des habitants et d’autres vacanciers. Régine Acqueberge et son mari étaient venus en van de Mayenne. Ils ont été accueillis dans un premier chalet puis un deuxième, avant de les quitter et d’inciter leurs propriétaires à en faire autant, avant qu’il ne soit emporté. Il est pour l’heure impossible de retourner au hameau de La Bérarde. Certains rescapés ne souhaitent pas y retourner, et ont été rapatriés chez eux dans la journée.