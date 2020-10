Italie : plusieurs villes également touchées par la tempête Alex

L'Italie a aussi été durement touchée par la tempête Alex, vendredi 2 octobre. À la frontière franco-italienne, 500 millimètres d'eau sont tombés en une nuit. Toutes les rivières débordent en même temps. À Vermante (Piémont), l’eau passe à grand peine sous le pont central. Le défi est tel qu’à minuit, aucune opération de secours n’est plus possible. "On est très préoccupés, on n’a pu évacuer qu’une quarantaine de personnes", déplore le maire de la ville, Gian Piero Dalmasso.



24 personnes portées disparues

Au lever du soleil, samedi 3 octobre, le fleuve Roya est toujours en furie. Il se jette à Vintimille (Ligurie), désormais ensevelie sous la boue. Toute la journée, les pompiers ont cherché des personnes en difficulté. Des opérations d’hélitreuillage ont été réussies. Mais 24 personnes sont toujours portées disparues samedi 3 octobre. Seule bonne nouvelle : à Venise, la tempête a frappé aussi mais l’inondation ne s’est pas produite grâce à une digue de protection.



Le JT

Les autres sujets du JT