VIDEO. Intempéries dans le Sud-Est : les dégâts dans la plaine de l'Argens vus du ciel

Dans le Sud-Est, l'eau continue de faire des dégâts, dévorant le paysage comme dans les hauteurs de Saint-Raphaël, dans le Var. Le département a été touché par des pluies diluviennes dimanche 1er décembre et le bilan est lourd : deux personnes sont mortes, piégées par les flots. Un berger de Saint-Paul-en-forêt, qui a été emporté par les courants alors qu'il tentait de sauver son bétail, et un propriétaire de chevaux à Fréjus.

"On arrive à saturation"

Lundi matin, les habitants tentent de remettre de l'ordre et de sauver leurs affaires. L'eau est montée très vite. "C’était d'une puissance incroyable, c'était un torrent. On arrive à saturation. Deux inondations en une semaine, c'est trop", explique une habitante. Le salon d'un autre pavillon est dévasté. À bout, sa propriétaire a tout perdu. Même constat dans la zone industrielle de Fréjus. Certains salariés font face à la deuxième inondation en une semaine. À Pégomas, un pan de colline s'est effondré sur un Ehpad et la boue a ravagé les lieux. Les pensionnaires ont dû quitter leur chambre précipitamment.

