"On ne va pas vous lâcher comme ça" : Bernard Laporte ému par la détresse d’un petit club amateur de rugby de l’Aude

Le président de la fédération française de rugby s'est rendu à Conques-sur-Orbiel, dans l'Aude, apporter son soutien aux clubs durement touchés par les inondations du début de semaine.

Le rugby amateur de l’Aude et ses infrastructures sportives locales ont été durement touchés par les inondations qui ont fait 14 morts, 75 blessés et de nombreux dégâts. Bernard Laporte est venu apporter soutien et compassion. "C’est vraiment notre rôle. Nous sommes la fédération et on se doit, dans des moments comme ceux qu’ils vivent, d'être proches d’eux et leur dire : on ne va pas vous lâcher comme ça, on va vous accompagner."

On se sent tellement impuissants. On ne sait pas quoi dire si ce n’est : nous sommes là, vous n’êtes pas seuls, continuez à vous battre. C’est dramatique ce qui vous arrive et on vous soutient à fond.Bernard Laporteà franceinfo

Le président de la fédération française de rugby propose également une aide matérielle comme des maillots ou des ballons pour aider à redémarrer. Une aide qui est très appréciée par Jacques Sabata, le trésorier de l’ECV XV (Entente Conques Villemoustaussou XV) : "Pour un petit club, c’est énorme. Niveau soutien, c’est incommensurable."

Le club house de l’ECV a été envahi par la boue. À l’intérieur, tout est dévasté. "Il n’y a plus rien, déplore Jacques Sabata. C’est la troisième mi-temps. On a fêté trois titres de champion de France dans cette salle. Les joueurs s’y retrouvent après l’entraînement. On avait une cuisine exceptionnelle où on pouvait faire à manger. C’est le poumon du club, c’est la vie du club. On n’a plus de cœur !"

Le club d’une centaine de licenciés va devoir repartir de zéro. Le club-house situé en zone inondable va être rasé. Il va falloir déménager et ouvrir une nouvelle page de ce petit club de rugby familial.