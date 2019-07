Grèce : au moins six touristes tués par une tornade

Des vents d'une extrême violence et un déluge de pluie et de grêle se sont abattus mercredi 10 juillet sur la presqu'île de la Chalcidique, en Grèce. Les terrasses prises par surprise ont obligé les touristes à se réfugier. Un phénomène météo rarissime dans la région, frappée depuis deux jours par des chaleurs étouffantes. Jeudi matin, les plages de la Chalcidique sont méconnaissables. Un camping-car a été pulvérisé par la tempête, entraînant la mort du couple qui y logeait.

L'état d'urgence décrété

Toits arrachés, tuiles envolées, arbres arrachés... Les intempéries ont fait six morts au total et au moins une trentaine de blessés. "Même les canons ne font pas autant de bruit. La pluie faisait l'effet de pierres", témoigne un habitant au micro de France 2. 140 pompiers ont été mobilisés pour venir en aide aux habitants et l'état d'urgence a été décrété sur la presqu'île de la Chalcidique.

