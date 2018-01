DIRECT. Météo : 13 départements en vigilance orange inondations, Paris se prépare au pic de crue de la Seine

Ce qu'il faut savoir

Puisqu'il va continuer de pleuvoir sur une large partie du pays, vendredi 26 janvier, la vigilance orange pour risques de crues et d'inondations sera maintenue par Météo France dans 13 départements, sur les bassins de la Seine, de la Saône et de leurs affluents. Il s'agit de l'Aube, de l'Eure, du Jura, de la Marne, de la Saône-et-Loire, de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Yonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.

Par ailleurs, sept départements sont en alerte orange Neige et verglas : l'Ardèche l'Aveyron, le Cantal, le Loire, la Haute-Loire, la Lozère et le Puy-de-Dôme.

Le pic attendu ce week-end. La Seine qui continue inexorablement de monter, devrait atteindre son plus haut niveau durant le week-end."On attend le maximum de crue ce week-end, avec une hauteur entre 5,80 m et 6,20 m", a précisé Bruno Janet, expert de l'organisme de surveillance des crues, Vigicrues. Un niveau comparable à juin 2016 (6,10 m) mais très loin de la crue historique de 1910 (8,62 m).

Des évacuations. Navigation interdite, péniches et musées sous surveillance, habitants évacués, des mesures de précaution ont déjà été prises en Ile-de-France où 395 personnes ont été évacuées, principalement dans le Val-de-Marne. Un millier d'abonnés sur 6,2 millions sont privés d'électricité. A Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), une des communes les plus touchées au confluent de l'Yerres et de la Seine, quelque 150 habitants sont hébergés dans un gymnase, selon la préfecture.