Inondations en Normandie : la Seine en crue, renforcée par les marées, menace les habitants

La Seine est sortie de son lit, poussée par les fortes marées d'avril en Normandie. À Bardouville, l'une des communes de Seine-Maritime aux abords du fleuve, les habitants ont vu leurs maisons inondées durant la nuit du lundi 8 avril au mardi 9 avril.

Un colmatage d'urgence, et des sacs de sable pour remplacer la digue, effondrée dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 avril, à Bardouville (Seine-Maritime). Avec les grandes marées, la Seine ne peut pas s'écouler, et gonfle dans la commune normande. Les sacs de sable disposés sur les bords du fleuve n'auront pas tenu bien longtemps. Sous la pression du courant, une brèche se crée, et un torrent se déverse sur la route et dans les jardins. Les pompiers, eux-mêmes surpris par la vitesse de la montée des eaux, sont contraints de reculer.

Une marée toujours élevée mercredi

À 50 kilomètres de la Manche, plusieurs communes, nichées dans les méandres de la Seine, vivent au gré des marées depuis lundi. Un flot continue, que surveillent les habitants, angoissés. "On a l'impression qu'on habite dans la Seine", pointe un homme. Ce dernier se dit très "inquiet", car "(ses) parents sont âgés". Les planches pour protéger sa maison sont bien vaines, car l'eau finit par pénétrer par tous les pores du bâtiment. Si la décrue a été rapide, les coefficients de marées pour mercredi 10 avril annoncent une nouvelle journée compliquée.