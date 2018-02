VIDEO. A Méricourt, on craint désormais la pollution après la crue

Difficile de se frayer un chemin parmi les immondices. Sur sa barque, le maire SE de Méricourt (Yvelines) Philippe Geslan contemple, impuissant, un paysage de désolation. Bouteilles en plastique, bonbonnes de gaz, bidons d’huile, couches, morceaux de bois ou palettes, 8 000 mètres carrés de déchets jonchent la Seine. 250 tonnes au total, qui pourraient se retrouver sur les berges du village lorsque le barrage rouvrira.

"Personne ne réagit"

"On sent bien qu’il y a au moins 50 centimètres, 80 centimètres de déchets. À chaque fois qu’il y a une crue, j’alerte les pouvoirs publics (…) mais moi j’ai le sentiment que personne ne réagit. On nous laisse face à ce problème. On a eu le cas en 2016, on a mis des mois et des mois pour nettoyer les bords de Seine, pour avoir un environnement à peu près propre au bout de quelque temps et là je vois qu’on va remettre ça." Sur la terre, des dizaines de déchets sont déjà là, mêlés à la boue, à quelques mètres des habitations.

