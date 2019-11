EN IMAGES. Inondations à Venise : la cité des Doges dévastée par les marées hautes

La ville s'efforce de retrouver une vie normale après une série de montées des eaux ("acqua alta"), inondant maisons et musées et endommageant une cinquantaine d'églises de la Sérénissime.

Une nouvelle marée haute exceptionnelle, la quatrième en une semaine, a été enregistrée dimanche 17 novembre à Venise, où l'eau a atteint 1,50 mètre. Cette crue est toutefois loin derrière le pic exceptionnel de 1,87 mètre qui a frappé la ville mardi 12 novembre, enregistré comme la deuxième plus importante acqua alta de l'histoire.

Le cours des eaux a peu à peu baissé depuis lundi et les habitants de la lagune commencent enfin à pouvoir souffler. La place Saint-Marc a été rouverte dimanche au public et "des formulaires seront bientôt mis à la disposition des citoyens et des entreprises pour réclamer des dédommagements", a annoncé le maire de Venise, Luigi Brugnaro, dimanche soir.

Retour sur ces sept jours d'inondations historiques, dont les images ont fait le tour du monde.