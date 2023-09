Direct Vague de chaleur : 14 départements d'Ile-de-France et du Centre-Val de Loire en vigilance orange canicule, une première si tard dans l'année

Un épisode de chaleur "inédit" pour un mois de septembre. Quatorze départements d'Ile-de-France et du Centre-Val de Loire sont placés en vigilance orange canicule, vendredi 8 septembre à partir de midi, selon Météo France. Quelque 37 autres départements, majoritairement dans la moitié nord du pays, sont au cran en-dessous, en vigilance jaune. "C'est la première fois qu'une vigilance orange canicule est déclenchée au-delà de la période estivale, depuis la mise en place de la vigilance pour ce phénomène en 2004", a précisé l'organisme de prévision. Suivez notre direct.

Des températures élevées. Les températures maximales atteindront encore 34 à 36°C, avec des pointes à 37°C en Centre-Val de Loire. Et les températures nocturnes vont même augmenter, selon Météo-France. Une suite exceptionnelle au quatrième été le plus chaud jamais mesuré en France, et le plus chaud au niveau mondial.

Pollution et chaleur pour le match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby. Le match entre la France et la Nouvelle-Zélande, vendredi soir à Saint-Denis, se jouera dans une atmosphère chaude (28°C en soirée) et polluée, après une semaine où Paris a connu plus de 30°C chaque jour, comme dans de nombreuses régions de France.

Une qualité de l'air mauvaise. Les fortes chaleurs et l'ensoleillement réagissent avec les gaz d'échappement des voitures et camions et des composés organiques volatils pour générer de l'ozone, un gaz nocif en basse altitude qui provoque des problèmes respiratoires et des crises d'asthme. C'est ce que subit l'Ile-de-France depuis mercredi, avec "un vent faible empêchant la dispersion de la pollution", a indiqué l'organisme Airparif.