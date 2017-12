VIDEO. "On est en train de perdre la bataille" : deux ans après l'Accord de Paris, Emmanuel Macron s'alarme face au changement climatique

Cri d'alarme. Devant des dizaines de dirigeants mondiaux réunis près de Paris pour le One Planet Summit, mardi 12 décembre, Emmanuel Macron a averti la communauté internationale : "On est en train de perdre la bataille" contre le réchauffement et le changement climatique. "On ne va pas assez vite et c'est ça le drame, a ajouté le président français, On doit tous bouger car on aura tous à rendre compte."

"Ceux qui étaient avant nous pouvaient dire 'on ne savait pas'"

"Ceux qui étaient avant nous avaient une chance, ils pouvaient dire 'on ne savait pas'", a estimé le chef d'Etat à l'initiative de ce sommet pour le climat. "Ce qui est en train de se jouer ici est une nouvelle étape de notre combat collectif", a encore dit Emmanuel Macron.

Ce "sommet d'étape" a pour but de dégager des financements supplémentaires afin de respecter les objectifs de limitation du réchauffement contenus dans l'Accord de Paris, adopté dans l'euphorie il y a deux ans jour pour jour.