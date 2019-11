VIDEO. \"Ok boomer !\" : la réponse cinglante de Chlöe Swarbrick en plein Parlement néo-zélandais

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'est l'histoire d'une phrase virale sur Internet qui vient de faire son entrée au Parlement néo-zélandais : "Ok boomer !"

En plein Parlement, la députée du Green Party Chlöe Swarbrick, qui venait de se faire interrompre par un autre député plus âgé, lui a adressé ce fameux "Ok boomer". La jeune femme était en train d'alerter sur le réchauffement climatique lorsqu'elle a été coupée. Face à cette imposture Chlöe Swarbrick a pointé les institutions politiques actuelles qu'elle juge "incompétentes". "Le changement est si régulièrement sacrifié au bénéfice du pouvoir. L'action climatique ne peut plus être sacrifiée pour des commodités", a-t-elle tonné avant de poursuivre : "Aujourd'hui, la moyenne d'âge de ce 52ème Parlement est de 49 ans. Ok boomer !"

L'expression "Ok boomer" s'est répandue sur les réseaux sociaux pour dénoncer la condescendance des baby-boomers face aux nouvelles générations, notamment sur la question climatique.