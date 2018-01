Tempête Friederike : 9 personnes tuées en Europe

Des piétons balayés par des rafales de vent, des cyclistes mis à terre, un arbre arraché par les bourrasques. Aux Pays-Bas, la tempête a tué deux personnes, une autre en Belgique. Des avions ont eu beaucoup de mal à atterrir. "C'était le pire atterrissage que je n'ai jamais vécu, ça a secoué pendant de longues minutes et tous les passagers étaient ballottés", raconte une passagère. Impossible pour les trains de circuler et de nombreux passagers sont restés bloqués sur les quais.

Jusqu'à 200 km/h en Allemagne

En Allemagne, le trafic ferroviaire a lui aussi été interrompu. Dans la plus haute montagne du pays, le vent a parfois soufflé jusqu'à plus de 200 km/h. La tempête s'est dirigée progressivement vers l'Est. En Pologne, l'ensemble des transports a été perturbé, des centaines d'arbres sont tombés sur les rues et les voies ferrées. La tempête Friederike a tué neuf personnes en Europe, dont six en Allemagne.









