Polynésie : les jardiniers du corail se battent pour la survie du récif

Les lagons qui entourent l'île de Moorea en Polynésie française font partie des plus beaux de la région. L'eau y est translucide et l'on y voit les récifs coralliens. Mais sous la surface, des zones entières sont mortes, le corail se fait rare et les poissons aussi. Les tempêtes, la pollution, le réchauffement climatique... les coraux ne résistent plus. Alors sur l'île, les "corals gardeners", "les jardiniers du corail", se mobilisent. Ils ont entre 20 et 25 ans, sont surfeurs, pêcheurs ou encore plongeurs et tous amoureux de leur récif qu'ils ont vu se dégrader depuis leur enfance.

Chaque semaine, ils partent au large de Moorea où ils cueillent des coraux en train de mourir un par un. Une fois récoltés, les coraux abîmés vont être bouturés, comme pour une plante. Chaque partie vivante est plantée en pépinière pendant trois semaines. Les boutures sont ensuite replantées pour qu'elles se développent. Pour se financer, ces jardiniers de la mer, qui ont déjà replanté plus de 3 000 coraux en deux ans, proposent à tous d'adopter un corail sur internet pour 25 €.

