Pollen : la moitié de la France en alerte rouge avec le retour des beaux jours

Le retour des beaux jours marque aussi celui du pollen, qui provoque des allergies chez un Français sur trois. Depuis la semaine dernière, la moitié de la France est en alerte rouge.

Au milieu des bouleaux et des frênes de la Citadelle de Lille (Nord), la balade quotidienne de Philippe et de Nathalie est perturbée par le pollen. Comme un Français sur trois, Philippe est allergique au pollen. "Le nez, c'est un peu comme un rhume, mais c'est surtout la gorge" qui pose problème, explique Philippe. Le retour des beaux jours favorise la dispersion du pollen dans l'air. Depuis la semaine dernière, la moitié de la France est en alerte rouge.



Des recommandations pour se préserver

Dans un cabinet médical d'Île-de-France, les appels en lien avec ces allergies sont en hausse. Pour se préserver, l'agence régionale de santé préconise différentes recommandations. Dr Pascal Chaussard, de SOS Médecins Paris 14e, explique ainsi qu'il faut se laver les cheveux, éviter de faire sécher son linge en plein air, ou encore aérer son habitat plutôt tôt le matin ou le soir. La concentration en pollen s'intensifie en raison du réchauffement climatique. À l'avenir, il pourrait entraîner des saisons polliniques plus longues et plus intenses.