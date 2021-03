Loi Climat : de nouvelles mesures pour la rénovation énergétique

Alors que le projet de loi Climat est à l’examen, mercredi 31 mars, à l’Assemblée nationale, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a fait de nouvelles propositions pour renforcer le texte au niveau de la rénovation énergétique. "Aujourd’hui, il y a 4 800 000 passoires énergétiques en France, soit près d’un logement sur six", explique la journaliste Anne-Claire Le Sann sur le plateau du 12/13 de France 3. Il s’agit, pour beaucoup, de propriétaires modestes, souvent des retraités, avec des biens anciens. 62% d’entre eux ont plus de 60 ans et ont du mal à accéder à un crédit", ajoute-t-elle.

Un complément des aides existantes

Cette nouvelle proposition consiste en un prêt garanti par l’État afin d’effectuer des travaux de mise aux normes. "Les propriétaires n’auraient qu’à payer les intérêts, le prêt serait remboursé à la banque au moment de la vente". Il serait accordé sous conditions de ressources, mais le plafond n’est pas encore connu. Ce dispositif servirait à compléter les aides déjà existantes, et à compenser le reste à charge une fois les aides perçues.