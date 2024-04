Les scientifiques sonnent l'alarme face au réchauffement dramatique des océans

L'augmentation vertigineuse de la température des océans alarme les scientifiques, qui appellent à renforcer la recherche sur les changements à l'œuvre et craignent des effets dévastateurs sur le climat dans son ensemble. "Les changements se produisent si rapidement que nous ne sommes pas en mesure d'en suivre l'impact", reconnaît Vidar Helgesen, secrétaire exécutif de la Commission océanographique intergouvernementale de l'Unesco, pour qui "s'attaquer au réchauffement des océans est urgent".

"Un effort beaucoup plus important d'observation et de recherche en temps réel est nécessaire", a-t-il dit à l'AFP lors de la conférence de la Décennie des océans qui s'achève vendredi 12 avril à Barcelone et a réuni 1 500 scientifiques, représentants d'Etats ou d'organisations.

La température des océans, qui recouvrent 70% de la Terre et jouent un rôle clé dans la régulation du climat mondial, a atteint un nouveau record absolu en mars, avec 21,07°C de moyenne mesurés en surface, hors zones proches des pôles, selon l'observatoire européen Copernicus. Cette surchauffe, qui ne cesse mois après mois de s'aggraver depuis un an, menace la vie marine et entraîne une humidité plus importante dans l'atmosphère, synonyme de conditions météorologiques plus instables, comme des vents violents et des pluies torrentielles.