Intempéries : "La commune est complètement sous l'eau", déclare le maire de Roquebrune-sur-Argens, dans le Var

Le maire de Roquebrune-sur-Argens (Var), Jean-Paul Ollivier, affirme que "la ville est bloquée (...) les canots des pompiers ne peuvent pas passer."

"La commune est complètement sous l'eau. Presque tous les ruisseaux, les rivières et les affluents de l'Argens ont débordé", annonce Jean-Paul Ollivier, le maire de Roquebrune-sur-Argens (Var), samedi 23 novembre sur France Bleu Provence. Le département du Var a été placé en vigilance rouge pluie-inondation par Météo France.

"Il y a eu des évacuations, nous avons ouvert les trois salles municipales que nous avons, nous recueillons pas mal de personnes qui n'ont pas d'autres solutions (…) la ville est bloquée, comme il y a beaucoup de courant, les canots des pompiers ne peuvent pas passer non plus", détaille le maire. "La seule solution, c'est l'hélitreuillage" pour certaines personnes bloquées à cause des intempéries.

"Pour l'instant, il n'y a pas d'embellie possible, malheureusement il faut qu'on fasse avec, ça ne va pas être facile, cette nuit et demain matin", redoute le maire de Roquebrune-sur-Argens.