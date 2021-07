Inondations en Belgique : à Verviers, les habitants découvrent leur ville sinistrée

C’est comme si une vague géante avait déferlé sur la ville belge de Verviers (Belgique) et ses 55 000 habitants. Ces derniers ont découvert des paysages apocalyptiques vendredi 16 juillet, au matin. Partout, des montagnes de débris, des épaves de voitures jonchent le sol. Les riverains semblent comme perdus, au milieu des décombres. “C’est vraiment la cata”, commente un jeune homme.



“Le peu que l’on a pu sauver”

Verviers est l’une des villes les plus durement touchées par les inondations en Belgique. La crue, particulièrement brutale, a fait au moins six morts selon les autorités. Dans un quartier, où l’eau a fini par se retirer, elle laisse derrière elle des dizaines de voitures détruites et des trous béants sur les routes. Des rues entières ont été inondées. "Le niveau est monté jusque-là, montre un homme, désignant le haut de la crédence de sa cuisine. On vit dans les étages pour l’instant avec le peu que l’on a pu sauver.”