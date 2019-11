Hauts-de-France : le niveau de la mer monte irrémédiablement

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

En septembre dernier, la mer submergeait la digue de Wimereux (Pas-de-Calais). Il n'y a pas eu de gros dégâts, mais l'avertissement était sérieux. Les jours de grande marée et de grand vent, Wimereux est vulnérable. Cela pourrait être pire si le niveau de la mer continue de monter. "La mer sera plus forte que nous. À partir du moment où elle va monter, elle reprendra des terres (...) Mais ce n'est pas pour demain", assure Joël Fernagut, adjoint au maire de Wimereux.

Des travaux coûteux sont à prévoir

Hélas, demain risque d'arriver très vite, si l'on en croit les prévisions rendues par des experts climatiques à Monaco en septembre dernier. Ce qui est sûr, c'est que le niveau des océans, qui grimpait de 1,4 mm par an au siècle dernier, est monté de 3,6 mm de 2006 à 2015. "Si on émet de plus en plus de gaz à effet de serre, alors dans ce cas-là, on pourrait avoir, selon nos estimations, sur la base des travaux scientifiques, jusqu'à plus de 1 m à l'horizon 2100. Et surtout, c'est quelque chose qui va se poursuivre", explique Valérie Masson-Delmotte, climatologue et coprésidente du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat). Se protéger contre la mer va demander beaucoup de moyens aux communes du littoral.

