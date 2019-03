DIRECT. Climat : des dizaines de milliers de personnes attendues pour la "Marche du siècle"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CLIMAT

: Plusieurs milliers de personnes manifestent également à Limoges (Haute-Vienne), à Saint-Etienne (Loire) ou encore à Nice (Alpes-Maritimes), dans le cadre de la "Marche du siècle" pour la protection du climat et la lutte contre le réchauffement climatique.

: Des ONG arrivent près du Trocadéro, à Paris, pour la "Marche du siècle" visant à dénoncer l'inaction en matière climatique, selon un journaliste de franceinfo sur place. Le cortège s'élancera d'Opéra à 14 heures, pour rejoindre la place de la République.





De premiers heurts ont éclaté dans le secteur des Champs-Elysées à Paris ce matin, lors d'une manifestation, pour ce 18e samedi de mobilisation des "gilets jaunes". "La situation est tendue", annonce la préfecture de police, qui évoque "une prise à partie des forces de l'ordre" dans ce secteur. Trente-et-une personnes ont été interpellées. Suivez notre direct.





Plusieurs dizaines de milliers de manifestants sont attendus aujourd'hui en France, pour la "Marche du siècle", visant à exiger "des réponses à la hauteur de l'enjeu" que représentent le réchauffement climatique et la perte de biodiversité. Près de 200 événements doivent avoir lieu à travers le pays, selon le collectif Citoyens pour le climat.





Brenton Tarrant, principal suspect dans l'attentat contre deux mosquées ayant fait au moins 49 morts à Christchurch, a été inculpé pour meurtres. Selon les autorités, la tuerie n'a pris fin que grâce à l'intervention de deux policiers d'une petite ville voisine, une demi-heure après le début de l'attentat. Voici le récit de cette attaque terroriste.











•La France a rapatrié hier cinq enfants de jihadistes français partis en Syrie, et ayant entre 1 et 5 ans. Ils sont les premiers à être rapatriés seuls de Syrie. Voici ce que l'on sait de ces enfants.

: "On se bat pour que notre vie de demain soit un peu plus belle." Près de 200 000 jeunes ont ainsi manifesté hier pour dire non à l'inaction face au changement climatique, selon les chiffres des organisateurs. Pour bon nombre d'entre eux, cette marche pour la protection de la planète était une première. Retour en image sur ces mobilisations, avec France 3.



: Bonjour @anonyme et @Isa73, et merci pour vos questions. Selon les organisateurs du mouvement Fridays for Future, initié par la jeune Suédoise Greta Thunberg, plus d'un million de lycéens et d'étudiants ont manifesté et fait la grève de l'école hier à travers le monde, afin de dénoncer l'inaction des dirigeants mondiaux face à la menace du réchauffement climatique. En France, d'après les organisateurs, quelque 190 000 jeunes ont manifesté à travers le pays, dont entre 29 000 et 40 000 à Paris.

: Bonjour, j'aimerais savoir ce qu'a donné la marche des étudiants pour le climat pour toute la France (pas juste Paris...) Et dans le monde. Merci

: Bonjour, j'aimerais savoir combien y a t-il eu de manifestants pour le climat en France hier ?