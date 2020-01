Climat : une "renaissance écologique" est-elle possible ?

C'est une prise de parole qui se veut rassurante. "Ce qui donne espoir, selon l'écologiste Julien Dossier, c'est que ce moment de changement climatique se passe aussi à un moment où il y a une conscience écologique qui s'est élargie et qui touche beaucoup plus de monde. On estime que 3,5% de la population qui se mobilise efficacement permet d'atteindre la bascule. L'année 2019 a vu prospérer les marches pour le climat, mais on attend un nouveau registre d'actions".

"Il s'agit de construire un plan global de transition pour toutes les villes. On n'est pas encore prêt. On n'a pas encore de solutions pour les villes durables. Plus de 80% de la population vit en ville, donc c'est absolument critique qu'on réussisse", affirme l'auteur du livre Renaissance écologique.

Favorable au rétrofit

"La priorité, c'est la rénovation durable. Il nous manque des moyens pour financer l'objectif de 500 000 logements rénovés par an", regrette-t-il. Il y a près de 40 millions de véhicules en circulation qui ne sont pas faits pour la neutralité carbone. Il préconise "d'extraire leur moteur thermique et de mettre à la place un moteur électrique".

"Les acteurs de la finance de long terme sont les plus exposés au risque climatique. La famille Rockefeller a demandé à ExxonMobil d'arrêter ses investissements dans les hydrocarbures", se félicite Julien Dossier.